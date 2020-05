Le prime pagine dei giornali in edicola domani danno spazio al mercato della Juve con Pogba in primo piano, ma anche all'eventuale ripresa del campionato e a una novità sul regolamento.



La prima di Tuttosport è dedicata al mercato della Juve: "Messaggio a Pogba, 12 milioni sono troppi. Lo United riapre ai bianconeri e alimenta le speranze del francese. Il nodo è l'ingaggio: il Polpo dovrà accettare un taglio drastico". In taglio alto spazio ai consigli di mercato di Tronchetti Provera per l'Inter: "Cavani? L'età non conta e Ronaldo lo sta dimostrando. Con Werner formerebbe una grande coppia". Di spalla l'infortunio di Ibra, obiettivo Joao Pedro per il nuovo Torino e in taglio basso spazio alle meteore della Juve: "Vi ricordate Krasic & co?"



Il Corriere dello Sport apre con Romelu Lukaku in prima pagina: "Prima l'Inter. il piano dei club: Serie A dal 13 giugno con i recuperi. In taglio alto spazio al Milan con l'infortunio di Ibrahimovic: "La stagione è già finita?". In taglio basso una novità sul nuovo regolamento post coronavirus: "Vietato protestare, è la svolta degli arbitri", e il turno infrasettimanale di Bundesliga: "Haaland-Lewandowski, in palio c'è la Bundesliga".