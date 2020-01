Dall'Australia arriva un messaggio forte e chiaro: "Anche se per adesso c’è un bel duello Inter-Juve, per me la spunteranno ancora i bianconeri". Parola di Alino Diamanti, che in un'intervista al Corriere Fiorentino ha raccontato la sua nuova vita al Western United, club di Melbourne. E' da lì che - nonostante il fuso orario - il trequartista segue la Serie A informandosi sui risultati del campionato italiano.