Cuore bianconero per Douglas Costa, che oggi ha voluto posare con la nuova maglia già pronta per la prossima stagione. Il futuro dell'esterno brasiliano alla Juventus è ancora in bilico perché la società non è convinta della sua condizione fisica - anche quest'anno è stato spesso in infermeria - maha scritto sul suo profilo Instagram. Nella gallery qui sotto il messaggio di Douglas Costa.