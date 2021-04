Bandito dalle strutture del Chelsea per 10 anni. Questa la decisione presa dalla società londinese nei confronti di un tifoso del club colpevole di aver pubblicato su internet messaggi di natura antisemita. Questo uno stralcio del comunicato del club: "Non può esserci posto nel nostro gioco, né nella nostra società, per il razzismo, l'antisemitismo, l'omofobia, il sessismo o qualsiasi forma di discriminazione. Nello sport, come nella società, dobbiamo creare un ambiente sui social media in cui le azioni di odio e discriminatorie siano inaccettabili online come lo sarebbero per strada. Come club, continueremo a intraprendere azioni contro individui o gruppi che producono o diffondono post sui social media che violano questi valori".