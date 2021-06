Paul Pogba, un sogno irraggiungibile. O forse no. Sicuramente non cash, ma attraverso uno scambio importante con annesso conguaglio economico sì. A prescindere che la contropartita tecnica si chiami Dybala o Ronaldo, la Juventus sogna il ritorno a casa del centrocampista francese. L'addio di Paratici non cambia nulla in tal senso, anzi il ritorno di Allegri in panchina rinforza ulteriormente questa posizione del club bianconero.

In attesa di capire quanto e con quali nomi sia fattibile l'operazione già quest'estate, Pogba sembra stia facendo di tutto per mandare messaggi su una sua possibile uscita dal Manchester United. L'altroieri la risposta ammiccante su Instagram all'ex compagno juventino Marchisio ("Prossima destinazione Torino"), ieri le parole dal ritiro europeo della Francia: lo United non ha ancora avviato le trattative per rinnovare il contratto in scadenza l'anno prossimo. La gran riunione Juve-Pogba non è semplice da realizzare ma è uno scenario che quantomeno può piacere a entrambe le parti in causa. Come si domanda Tuttosport oggi in edicola: "Sì, ma quando?".