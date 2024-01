Calciomercato, Milinkovic-Savic può tornare in Italia



La clausola per liberarsi



Milinkovic-Savic alla Juve: cosa sappiamo

La breve ma intensa esperienza diin Arabia Saudita sembra essere destinata a prendere una svolta sorprendente, con il centrocampista serbo che, secondo quanto riportato dal Messaggero, avrebbe espresso il desiderio di tornare alla Lazio.La notizia arriva dopo che il giocatore si è recato all'aeroporto a Riad per abbracciare i suoi ex compagni prima della partita contro l'Inter in Supercoppa, rivelando un possibile "rimpianto reciproco".Nonostante aver guadagnato una cifra considerevole con, sembra infatti chesia già stanco dell'avventura in, con voci che suggeriscono l'esistenza di una clausola penale in caso di vittoria dello scudetto con il club arabo.Il desiderio di Milinkovic-Savic di tornare alla Lazio è stato condiviso con gli ex compagni e con il presidente Lotito. La frase "Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio" potrebbe essere interpretata come un segno della nostalgia del calciatore per il suo passato nella squadra romana.Nonostante un anno di successi finanziari con l'Al-Hilal, sembra che il giocatore serbo preferisca un ritorno alla sua vecchia squadra, lasciando intravedere la possibilità di una nuova avventura nella Capitale.La decisione di Milinkovic-Savic potrebbe non essere così semplice, poiché si sospetta che esista unanel suo contratto con l'Al-Hilal legata alla conquista dello scudetto.Questo potrebbe complicare una possibile trattativa di ritorno alla Lazio, considerando che il club arabo potrebbe richiedere un compenso significativo per liberare il giocatore dalla sua clausola contrattuale.La situazione di Milinkovic-Savic ha attirato l'attenzione anche della Juventus, che continua a monitorare da vicino il giocatore.I bianconeri sembrano pronti a cogliere l'opportunità in caso di fallimento delle trattative per Koopmeiners in estate La possibilità di un ritorno del centrocampista serbo in Serie A aggiungerebbe un'ulteriore dimensione al mercato estivo, creando una competizione tra i club per assicurarsi le sue prestazioni.OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.