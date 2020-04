Papa Francesco scrive la storia. Per la prima volta, infatti, verrà trasmessa la messa in streaming. In una piazza San Pietro deserta, la funzione della domenica delle Palme verrà trasmessa anche sul web. Si tratta di un avvenimento storico, che Bergoglio ha commentato così: "Cerchiamo di contattare chi soffre, di aiutare chi è bisognoso, non pensiamo solo a ciò che ci manca ma a quello che possiamo fare. Guardate ai veri eroi, che non sono quelli che hanno fama e successo, ma coloro che danno sé stessi per aiutare gli altri".