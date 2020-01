La Roma sogna Dries Mertens e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centravanti belga ha chiesto non meno di 4,5 milioni di euro annui per un contratto di almeno 3 anni. Un sogno che condivide anche la Juventus. Nelle ultime ore si sta parlando, infatti, anche di un interesse della Vecchia Signora. A raccontarlo è stato l'ex agente di Insigne Antonio Ottaiano a Radio Sportiva: "Una sorpresa potrebbe essere l'approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri".