Dries Mertens non nasconde la sua stima per Maurizio Sarri, il tecnico che, più di tutti, ha saputo valorizzarne il talento offensivo. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'attaccante belga ha parlato anche di Juventus, specialmente del suo rapporto con Sarri, che non ​è cambiato con il passaggio alla Juventus, ma che vive qualche ambiguità.



LE PAROLE - "Sarri alla Juve? A me ha sempre dato tutto, erco molto felice per lui quando ha vinto l'Europa League. Grazie a lui, ho visto il calcio in un altro modo. In verità, mi ​è dispiaciuto vederlo alla Juve, ha sempre parlato bene di Napoli. Ora ​è u avversario, ma spero che venga a salutarci nello spogliatoio. Se dovesse vincere, mi piacerebbe mandargli un messaggio: ​è più bello vincere uno scudetto con il Napoli o con la Juventus?"