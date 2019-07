Un altro passaggio delle parole di Dries Mertens, attaccante del Napoli, che in un'intervista a Sky Sport ha parlato così di Sarri e della Juve: "Sarri mi ha cambiato la vita? Cosa può dare a Ronaldo? Non so, per me è stato un allenatore che merita tanto rispetto, mi ha fatto vedere un calcio diverso e mi è piaciuto. Ora è alla Juve e non tocca a me parlare di loro, perché secondo me Cristiano Ronaldo non ha bisogno che ne parli io, ma si divertono anche con lui. Strano vederlo lì? Il calcio è così, devi sapere tutte le storie personali anche. Io a Sarri vorrò sempre bene, mi ha dato tanto. E' andato al Chelsea e ha fatto bene, ora è lì. Certo, è strano, ma io non ho problemi con lui. Scudetto? La Juve sulla carta ha la squadra più forte, è sempre in vantaggio".