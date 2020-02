Osservato dalla Juventus come possibile affare a costo zero, Dries Mertens deve ancora decidere cosa fare del suo futuro a Napoli, avendo un contratto in scadenza a fine stagione. Il belga ha appena riassaggiato il campo e il gol dopo un infortunio agli adduttori che l’ha tenuto ai box per un mese, ma dal punto di vista contrattuale non si è registrato alcun passo avanti. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe ’87 avrebbe chiesto 7,5 milioni di euro a stagione per altri 2 anni, cifra che il presidente partenopeo De Laurentiis riterrebbe troppo onerosa. Parti distanti, richieste diverse: la Juve rimane alla finestra.