Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 4-0 del suo Belgio contro San Marino, nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2020. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: "Lukaku sarà importante per l'Inter, sono molto contento che sia arrivato in Serie A. Con lui diventeranno una grande squadra. Anche la Juve ha fatto grandi acquisti e non mollerà nulla, ma nello scontro diretto abbiamo perso all'ultimo minuto. Futuro? Io sono a Napoli, questo è il mio futuro. Mi farebbe anche piacere tornare a fare l'esterno d'attacco come faccio in Nazionale, vedremo come si potrà fare".