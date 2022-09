Intervenuto nel podcast Mid mid, l'agente di Driesha parlato anche dell'interessamento estivo dellaper l'ex Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Il trasferimento alè stato un processo lungo. È uno dei club più belli in cui andare se non arriva un altro top club del livello della Juventus. Ci siamo accorti troppo tardi che la storia delstava finendo [...]. Non chiedevamo molto. Se si confronta con l’offerta della Juventus (circa 5 milioni di euro a stagione, ndr.), quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Non c’è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare. Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo".