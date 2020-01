Potrebbe essere ai titoli di coda l'avventura di Dries Mertens al Napoli. La Juve lo sa e ha un orecchio sempre teso su quello che succede dalle parti di Castelvolturno. L'attaccante belga è in scadenza di contratto e con l'arrivo di Gattuso e il cambio di modulo tornando al sarriano 4-3-3 si sta sedendo spesso in panchina. Mertens ha voglia di giocare e dalla prossima stagione potrebbe farlo in un'altra squadra perché non ha ancora accettato la proposta di rinnovo da parte del club. La Juve ci pensa, in bianconero Mertens potrebbe ritrovare Sarri col quale a Napoli era diventato il bomber della squadra.