Il Napoli rischia di perdere Dries Mertens a costo zero. L'attaccante belga va in scadenza al termine della stagione e ancora non c'è l'accordo per il rinnovo con il club azzurro. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Chelsea ha fatto un'offerta per acquistare il calciatore a costo zero a partire dalla stagione 2020/21, una potenziale beffa per l'Inter di Conte e Marotta, anche loro interessati al calciatore allenato da Sarri ai tempi del Napoli e che per questo era anche stato accostato alla Juve sebbene dalla Continassa non siano mai partite offerte ufficiali per il calciatore.