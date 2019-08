La caduta - con stile, come direbbe Woody di Toy Story - di Dries Mertens ha spaccato il dibattito calcistico in questa prima giornata di campionato. Dubbi sull'entità del contatto, non sembrano essercene, per quanto Massa ci abbia fatto credere il contrario durante la partita, ma quel che più sta alimentando le polemiche, quanto le preoccupazioni, sono le possibilità che il belga venga sottoposto alla tanto temuta prova Tv. Da quando c'è il Var, per casi di simulazione non è ancora stata applicata nessuna sanzione disciplinare postuma, ma il regolamento non ha escluso questa ipotesi: è ancora prevista dall’art. 61 commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva e deve essere presentata dal Procuratore Federale. Quindi, se il procuratore ravvisasse, a suo parere, un errore sia dell'arbitro che del Var, potrebbe chiedere l'uso della prova TV per valutare il comportamento di Mertens.



DA KRASIC A ZALAYETA - Il primo caso analogo, risale al lontano 2007, quando sul banco degli imputati ci finì Ivica Iliev: Messina-Ascoli finì 1 a 1 ed il giocatore all'epoca in Sicilia saltò le successive tre giornate dopo il provvedimento del Giudice Sportivo. Eppure, anche in casa Juventus ci si ricorda di un episodio simile. Milos Krasic si beccò ben due giornate dopo il (finto) contatto con Portanova, durante Bologna-Juventus nel 2010. Un caso che fece scoppiare ulteriori polemiche, oltre a sprecare ben più di qualche paragone con Pavel Nedved: la somiglianza del serbo con l'attuale vice-presidente però, si limitava al colore dei capelli. Anche Marcelo Danubio Zalayeta finì per ben due volte dinnanzi alla giustizia sportiva: se nel primo caso, nella sfida da ex con la Juventus, l'uruguaiano all'epoca al Napoli riuscì a scamparsela per una spinta di Legrottaglie, lo stesso non è successo nel corso dello stesso campionato (2007), contro il Torino. Le due giornate condonate nel primo caso, arrivarono nel secondo.