Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato del campionato e della lotta alla Juventus. A Sky Sport ha detto: “Lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo finora abbiamo fatto un gran cammino. La Juve ha comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon. E’ una squadra molto forte. Non sarebbe male se prendessimo un’altra prima punta. Milik ha giocato tanto lo scorso anno e potrebbero servire dei cambi. Personalmente ho cambiato ruolo. Non sono più un centravanti rispetto a come facevo con Sarri, sto giocando dietro l’attaccante centrale”.