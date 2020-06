Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, ha postato su Twitter un breve commento corredato di fotografia sul passaggio - presunto nelle scorse settimane - di Dries Mertens dal Napoli all'Inter. Il belga, alla fine, ha deciso di restare in Campania, rifiutando la corte di Antonio Conte, anche se in tanti davano ormai per chiusa la trattativa. Così, Varriale ha scritto: "​Non c'entra il collega in questione ma la fretta con cui si danno per concluse trattative solo in itinere. A volte l'effetto comico è sublime. Così oggi sui social molti scherzano sulla rete di Mertens: il gol dell'ex", aggiungendo un'immagine con il collega Marco Barzaghi in posa con una maglietta nerazzurra con il nome del centravanti del Napoli, esposta in una bancarella. La foto in questione, come hanno segnalato in tanti nei commenti, oltre allo stesso Barzaghi, però è un fotomontaggio: infatti, l'originale, ritraeva il giornalista in posa con la maglia di Alexis Sanchez, arrivato la scorsa estate all'Inter. Così, si è scatenata la polemica.