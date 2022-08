Dise ne parla, dianche. Ma c'è un altro nome circolato nelle ultime ore e accostato alla Juventus: Dries. Nelle ultime ore - scrive la Gazzetta - dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti e addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5 milioni netti. E' stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre e sceglierà un'altra come prossima tappa della sua carriera, come fatto da Koulibaly con il Chelsea. E la Juve, che lo aveva inserito tra i nomi, ha subito cambiato rotta, con decisione.- Federico Cherubini - si legge sulla Rosea - si muoverà ufficialmente con il club tedesco per prendere Kostic: a Francoforte chiedono almeno 12 milioni di euro mentre alla Continassa hanno valutato di presentare un’offerta di 8 milioni per arrivare a 10 con i bonus. E il secondo assalto sarà alla punta, con Depay - stando alle ultime notizie - favorito.