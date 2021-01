Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a TGR Campania, in cui ha scaldato l’atmosfera di Juve-Napoli, finale di Supercoppa in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "L’infortunio? Sto bene, ma vediamo come mi sentirò prima della partita. Non crediamo ad una Juventus in difficoltà, nonostante i recenti risultati. Noi siamo in un buon momento di forma, abbiamo battuto la Fiorentina, confermando di avere grande spirito di gruppo e fiducia nel lavoro di Gattuso. Contro la Juventus ci giochiamo un trofeo in una sola partita, quindi dobbiamo dare il 110% a prescindere da come stanno i bianconeri".