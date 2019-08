Juventus-Napoli, primo incrocio scudetto, ma alla seconda giornata è già avvelenata dalle polemiche e da due clamorosi errori (Rigore e fallo su Ribery) della coppia Massa-Valeri, un disastro tra campo e sala Var. Così il Napoli ha battuto la Fiorentina in un pirotecnico 4-3, che ha scatenato la furia della Viola. Il primo procedimento per gli arbitri è già arrivato: fermati entrambi per un turno. Ma ora potrebbero essercene anche per il protagonista principale del fattaccio Dries Mertens.



La prova tv, infatti, potrebbe costringerlo a una lunga squalifica (3 giornate). Indebolita dall'introduzione del Var, ha però ancora un ruolo fondamentale nel regolamento e così il caso andrà in Procura federale. Cosa succederà? Il Corriere scrive: è difficile immaginare che possa essere usata la prova tv per squalificare il falso nove di Ancelotti, considerando che la Var ha visto tutto. Però non si sa mai. Dipenderà da Pecoraro, capo della Procura federale e tifoso napoletano dichiarato.



E anche Rizzoli, designatore degli arbitri, fa melina sulla questione: “Non è una domanda per me, bisognerebbe farla al giudice sportivo. Anche il VAR può sbagliare. Sicuramente gli arbitri devono seguire l’indirizzo di farsi rispettare. Se riusciamo a migliorare questo aspetto è un bene per tutti”.



Mertens ci sarà con la Juve? Per saperlo dovremo aspettare una decisione ufficiale, i precedenti pre-Var direbbero di no. Ma ora...