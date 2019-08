Dries Mertens rischia la prova tv per “condotta gravemente antisportiva“ dopo il discusso rigore concesso a Firenze contro i viola. Già dopo il rigore concesso da Massa al Franchi alcuni tifosi bianconeri avevano invocato la prova tv sui social, una circostanza assolutamente non impossibile.



PROVA TV - Come scrive l'ex arbitro Luca Marelli sul suo blog: "La prova televisiva (per quanto molto indebolita proprio dall’utilizzo del VAR) non è stata abolita, è espressamente prevista dall’art. 61 commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva e deve essere presentata dal Procuratore Federale. In questa circostanza mi aspetto che la Procura Federale segnali l’episodio, perlomeno per consentire al Giudice Sportivo di valutare la sussistenza di quella che nel Codice viene definita come “condotta gravemente antisportiva“.