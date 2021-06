Angela Merkel si allinea a Draghi sulla sede della finale dell'Europeo: "I campionati europei si svolgono anche in una zona di varianti Covid e, come sapete, tutti coloro che viaggiano in Gran Bretagna devono andare in quarantena. Spero che l'Uefa si muova in questo senso con senso di responsabilità". Lo ha detto Angela Merkel durante una conferenza stampa a Berlino a fianco di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, che a breve si sposterà a Roma dove nel pomeriggio terrà una conferenza stampa con il nostro primo ministro.