"Tanti auguri al mio amorevole marito". Inizia così il messaggio di Colleen, moglie e madre dei figli di Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus. E' stato un anno particolare per la famiglia gallse: prima l'addio strappalacrime all'Arsenal, poi l'inizio di una nuova vita a Torino, dove il britannico non ha ingranato come sperava. "Abbiamo la stessa età, per un mese circa. Ti amo sempre più ogni anno che passa. Meriti un grande 2020 e sarò al tuo fianco per tutto il percorso", scrive miss Colleen. Con tanto di dolci allegati.​