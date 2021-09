L’infortunio patito da Alexdomenica pomeriggio a Marassi ha avuto conseguenze serie. Il portiere dovrà stare fuori un mese a causa della frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Salterà lo scontro diretto con la Juventus, in programma al Maradona sabato alle 18, alla ripresa del campionato e le gare successive. Il Napoli schiererà quindi David Ospina, che però è tra i convocati della Colombia e come tutti i sudamericani rientrerà tardi dalle nazionali. In panchina a fare da dodicesimo, ci andrà il giovane Marfella, rientrato dal prestito al Bari, dopo la cessione di Contini a Crotone. Lo riporta la Gazzetta.