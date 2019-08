Rispondendo ad una serie di domande poste su Instagram dai tifosi del Napoli, il portiere azzurro Alex Meret non si è tirato indietro al momento di dichiarare quale fosse il suo idolo da bambino: “Era Gigi Buffon, i primi guanti che ho ricevuto dai miei genitori erano suoi ed anche la prima maglietta”. L’estremo difensore del Napoli, classe 1997, ha dunque seguito la carriera della leggenda Buffon protrattasi, per ben 17 stagioni con indosso la maglia della Juventus. Ora, dopo l’anno “sabbatico” al PSG, Gigi è tornato a casa e, molto probabilmente, alla fine di Juventus-Napoli prevista per l’1 settembre (salvo cambiamenti per anticipi o posticipi) sappiamo già a chi dovrà regalare la maglietta.