A pochi minuti dalla vittoria della Coppa Italia, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Rai Sport commentando così la partita del suo avversario Gigi Buffon: "E' ancora il numero uno, l'ha dimostrato salvando il risultato. E' ancora il mio idolo, per me è un orgoglio giocare contro di lui e sono ancora più emozionato per questo" ha detto il portiere azzurro.