Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ritornando agli episodi che hanno deciso la partita allo Stadium contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Abbiamo giocato 60' sottotono e, quando sei contro la Juve, non li puoi concedere. Sono andati avanti 3-0 ma noi abbiamo trovato lo stesso la forza di crederci. Dopo la prima rete abbiamo giocato ancora meglio, così abbiamo raggiunto il pareggio. Questo è un segnale di grande forza, ma dobbiamo capire cosa sia successo prima. Rimontare tre reti a Torino però non è da tutti, peccato per l'episodio finale"



"Koulibaly? L'errore capita a tutti, non si può criticare uno come Kalidou che è stato forse il migliore nello scorso campionato. Ci sta di sbagliare, anche se fa male visto che è arrivato alla fine. L'importante è rialzarsi e pensare ai prossimi impegni".