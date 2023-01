L'ultima partita dellacon Andreapresidente bianconero non è andata esattamente come auspicato. Il risultato della gara contro il Napoli brucia ancora, come uno schiaffo, una batosta vera e propria che non chiude nel migliore dei modi un ciclo vincente come quello con Andrea Agnelli alla guida. Da mercoledì però si riparte, via ad un nuovo ciclo, una nuova Juventus, con alla guida Gianlucae Mauriziocome amministratore delegato.I piani del nuovo ciclo Juve ancora non sono noti. Tuttavia, come riferisce Tuttosport, quando si cambia ai vertici tutti sono osservati speciali e ogni posizione può essere in discussione. A partire da quella di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini fino a quella di ogni singolo giocatore. I risultati che otterrà la squadra in campo avranno valore doppio. La Juventus dovrà arrivare tra le prime quattro in classifica per non rendere la stagione fallimentare. Stagione che, potrebbe salvarsi qualora si aggiungesse un trofeo al JMuseum: Coppa Italia o Europa League.