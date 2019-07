Le prime amichevoli sono fissate, ma prima ancora di volare per l'International Champions Cup, i giocatori della Juve saranno agli ordini di Sarri già dal 10 di luglio. Mercoledì prossimo, insomma. come si legge su Tuttosport, non ci saranno proprio tutti. Con Douglas Costa, Ramsey e Szczesny già pronti a cominciare, mancheranno invece i nazionali sudamericani impegnati in Copa America (Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur) oltre a Moise Kean, sopo l'impegno europeo con l'U21.