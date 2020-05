La Juventus non è certo sola, nella corsa per Timo Werner. Il centravanti tedesco del Lipsia sarà infatti uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato e, come riporta Tuttosport, c'è una nutrita concorrenza. Juve, appunto, Inter, ma anche Chelsea e United, che per ultime hanno chiesto informazioni sull'ex Stoccarda. Werner però, sta aspettando il Liverpool, altra pretendente di lusso che può vantare il fattore Klopp: discepolo di Rangnik - il responsabile dell'area sportiva Red Bull - ha già accolto in reds tanti ex del suo mentore. Mané, Keità e Firmino sono i nomi, ai quali potrebbe aggiungersi anche quello di Werner.