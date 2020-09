Arturo Vidal verso l'Inter. Secondo Sky Sport l'affare non è in dubbio e verrà chiuso nei prossimi giorni. L'Inter ha chiuso l'acquisto di Kolarov dalla Roma per circa 1 milione di euro e adesso Conte sta per avere un nuovo acquisto di esperienza che servirà per rafforzare la rosa e (spera l'ex tecnico della Juve) per chiudere il gap con i bianconeri. Niente Tonali per l'Inter, Conte vuole solo giocatori pronti per dare l'assalto allo scudetto.