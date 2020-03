Jude Bellingham, classe 2003 del ​Birmingham è il nuovo gioiello del calcio inglese. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, sul centrocampista ci sono già squadre importanti, pronte a versare 30 milioni per acquistarlo. Juventus, Chelsea e Borussia Dortmund, sono pronte a investire per strapparlo alla concorrenza, ma negli ultimi giorni è tornato prepotentemente il Manchester United. E questa per la Juve è una parziale buona notizia: ​lo sbarco a Old Trafford di Bellingham sarebbe un ulteriore segnale dell'addio di Paul Pogba, il vero grande obiettivo estivo di Agnelli.