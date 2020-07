Tra i tanti nomi finiti sul taccuino del CFO della Juve Paratici c'è anche l'esterno offensivo classe '88 Willian. Come informa ESPN Brasil il giocatore non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Chelsea e l'Arsenal è molto ottimista sul fatto di poterlo ingaggiare a parametro zero. Esploso nello Shakhtar Donetsk, Willian milita nei Blues da 7 stagioni e ha vinto due titoli di Premier League, uno con Jose Mourinho in panchina e l'altro sotto la guida tecnica di Antonio Conte.