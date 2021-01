Kwadwo Asamoah è stato uno dei giocatori che hanno contribuito a far tornare grande la Juventus di Conte. Arrivato da mezzala, trasformato in terzino sinistro dall'attuale allenatore dell'Inter. Proprio nel club nerazzurro ha giocato il ghanese dopo sei anni di Juve. Ma all'inizio di questa stagione Asamoah ha rescisso il contratto che lo legava all'Inter e si è rimesso a cercare una nuova squadra. E secondo le ultime indiscrezioni, l'ha trovata: sarebbe pronto ad accasarsi al Cagliari, in difficoltà ma che ha appena rinnovato mister Di Francesco.