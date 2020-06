Sfuma un obiettivo in difesa per la Juve, almeno per la prossima stagione. Il terzino del Bayer Leverkusen Wendell, infatti, ha rinnovato il suo contratto fino 2022 con il club tedesco. "Per un calciatore professionista fare sei anni nello stesso club non e' facile. Qui sono felice e considero il club una famiglia, adesso spero di vincere con questa maglia", ha dichiarato il laterale classe '93 che secondo Transfermarkt ha un valore intorno ai 13 milioni di euro. Per ora resta al Bayer, niente Juve. Il rinnovo lo conferma.