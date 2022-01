Via al mercato. Da oggi, infatti, i contratti sono ufficialmente depositabili e da oggi parte ufficialmente il calciomercato... nonostante sia ormai vivo per tutto l'anno. Da questa mattina, infatti, i club possono depositare

i contratti e presto saranno ufficiali alcune delle trattative già chiuse. Ma quando terminerà il mercato invernale? Il 31 gennaio in Italia e in tutti i grandi campionati europei. Da febbraio, poi, via al mercato degli svincolati, con i futuri svincolati che possono trattare già in questa sessione.