Con una nota rilasciata sui canali ufficiali, l'Inter ha comunicato di aver risolto il contratto di Radja Nainggolan: "MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club.". Ora, il centrocampista può trattare con il Cagliari per tornare a giocare in Sardegna.