Non c'è solo Paulo Dybala nel limbo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono tanti i calciatori che la Juve sta pensando di cedere in estate: "Nell’attesa di compratori, la Juve è pronta a esplorare altre opportunità in uscita: ad esempio, gli altri due mancini di attacco, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Anche Luca Pellegrini e Cristian Romero possono trasformarsi in preziose pedine da muovere. Sarà poi un’estate calda anche sugli esterni: né Alex Sandro, né Danilo, né Mattia De Sciglio (già vicino al Barça in passato) sono sicuri di crossare ancora dopo questa deludente stagione. Pure Rabiot-Ramsey non hanno avvicinato le attese e, se qualcuno chiedesse di loro, la Juve si siederebbe volentieri al tavolo. Vale anche per Daniele Rugani.