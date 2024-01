Lasta valutando quale sia il futuro migliore per l'attaccante argentino Mathias. Il classe 2003 in questa stagione è in prestito al Frosinone dove sta trovando sempre più continuità. Stando a quanto riferisce SportMediaset per la Vecchia Signora potrebbe essere sacrificabile in estate per un tesoretto. Madama valuta offerte a partire da 30 milioni di euro. Non solo, il giocatore è finito nel mirino di molti club di Premier League. Su tutti Crystal palace e Newcastle. Decisioni definitive attese verso il mercato estivo, potrebbe però essere sacrificabile.