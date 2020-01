Si apre ufficialmente oggi la finestra di mercato invernale in Serie A. In Italia si parte appunto il 2 gennaio e si chiude il 31 alle ore 20. Stesse date per la Liga spagnola (2-31 gennaio), dove il mercato però chiuderà a un passo dalla mezzanotte, alle 23.59 del 31. In Inghilterra si è partiti l’1 e si finirà il 31 alle ore 18, così come in Germania. Ecco tutte le date



Italia: dal 2 al 31 gennaio alle ore 20



Inghilterra: dall’1 al 31 gennaio alle ore 18



Spagna: dal 2 al 31 gennaio alle 23.59



Germania: dall’1 al 31 gennaio alle ore 18



Francia: dal 1 al 31 gennaio alle ore 23.59



Olanda: dal 3 al 31 gennaio



Portogallo: dal 4 gennaio al 2 febbraio



Russia: dal 22 gennaio al 21 febbraio



Argentina: dal 20 gennaio al 19 febbraio