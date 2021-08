Sta entrando nel vivo la sessione estiva di calciomercato. Nel mese di agosto, tutte le società sperano di completare le rose e cominciare la stagione con tutti gli effettivi a disposizione dei rispettivi allenatori. Tra i pezzi più ricercati, in questa fase, un ex Juventus: Riccardo Orsolini. Il Bologna ha bisogno di liquidità e per questo l'esterno potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riporta La Nazione, su di lui ci sarebbero Lazio, Fiorentina e Torino.