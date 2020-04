Juventus e Inter, ma anche la Premier: il futuro di Philippe Coutinho è ancora tutto in bilico. Come scrive Tuttosport, l’ex Liverpool, di proprietà del Barcellona e in prestito al Bayern Monaco, fa gola a tante squadre: dal Chalsea, fino all’Everton di Ancelotti, voglioso di ambire a traguardi importanti la prossima stagione. I Toffees ragionano su un prestito con obbligo di riscatto.