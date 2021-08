È ai dettagli finali la trattativa tra Tottenham e Atalanta per il trasferimento di Romero agli Spurs. A portare avanti le discussioni, l'ex Juventus Fabio Paratici, che ben conosce il calciatore. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la fumata bianca sarebbe attesa in serata. Con i soldi ricevuti - circa 50 milioni - l'Atalanta potrebbe affondare il colpo per Demiral, profilo individuato per sostituire proprio Romero.