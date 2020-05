Dopo averlo trattato l'estate scorsa, la Juventus è tornata alla carica per Juan Miranda. I bianconeri cercano un terzino per rinforzare la fascia sinistra, e tra i nomi nei radar di Fabio Paratici c'è anche quello del classe 2000 di proprietà del Barcellona che a fine stagione rientrerà dal prestito allo Schalke con un anno d'anticipo. Ma secondo Mundo Deportivo, la Juventus si sarebbe già mossa: il club spagnolo infatti avrebbe respinto una prima offerta per Miranda. L'avventura in Germania non è andata benissimo: lo spagnolo ha totalizzato appena 4 presenze in Bundesliga e 30' in Coppa di Germania.