Luca Toni dà un consiglio alla Juventus sul mercato di gennaio. L'ex centravanti bianconero ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Mauro Icardi porta in dote una quindicina di gol, è un attaccante da prendere".

Intanto il Paris Saint-Germain apre alla formula del prestito per l'argentino ex Inter.