Sandro Tonali è un giocatore che piace, e tanto, alle big, in Italia e in Europa. L’Inter continua a studiare la situazione da lontano, mentre la Juve è uscita maggiormente allo scoperto. Il Brescia di Cellino per il suo regista chiede almeno 45 milioni di euro, ed oggi, nel calcio colpito dal coronavirus, è complicato muovere una cifra così grande. Si profila dunque una sfida tra Marotta e Paratici a suon di milioni e idee, strategie e contropartite tecniche. Tutto pur di arrivare per primi su Sandro Tonali, il regista del futuro.