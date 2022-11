Il nome di Marcos Thuram è uno di quelli destinati ad infiammare quella che sarà la prossima sessione di mercato, con Juve, Milan ed Inter che sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il cartellino del figlio d'arte. Ma bisognerà aspettare almeno 6 mesi, perchè stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante non avrebbe intenzione di lasciare il Borussia a gennaio, optando dunque per la sua partenza a giugno prossimo.