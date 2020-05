1









Nei giorni scorsi il nome di Thomas Partey era stato accostato alla Juventus. Centrocampista classe '93, ha una clausola rescissoria di 50 milioni e il rinnovo con l'Atletico Madrid è in stand by. In Inghitlerra però non hanno dubbi: secondo il Daily Telegraph il giocatore vuole solo l'Arsenal. Idee chiare per il giocatore che vede il suo futuro in Premier League. In Spagna avevano parlato di un interessamento dei bianconeri, ma Thomas ha già scelto il suo futuro.