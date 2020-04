1









Tra i nomi vagliati per rinforzare il reparto terzini, la Juventus ha pensato anche ad Alex Telles, ex Inter che al Porto si è affermato più di quanto non abbia fatto vedere in Serie A. Come riporta il brasiliano GaúchaZH, i bianconeri hanno però perso posizioni nella corsa al brasiliano, superati dal Psg che sta insistendo per portarlo sotto la Tour Eiffel. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.